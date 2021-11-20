В Финляндии политики и общественность обсуждают возможность строительства на границе с Россией заграждений, которые не позволили бы мигрантам нелегально пересекать рубежи государства.

Об этом сообщает портал телерадиовещания Yle.

Тема стены всплыла, когда бывший министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен в интервью изданию Demokraatti выразил пожелание, чтобы правительство рассмотрело вопрос о строительстве заграждений на восточной границе, передает издание.

Политик сослался на то, что похожие заборы в этом году начали строить в Польше, Литве и Эстонии после того, как на территорию ЕС из Беларуси стали прорываться нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока.

Также тему строительства забора недавно освещали журналисты издания Iltalehti. Опрошенные ими специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры, в том числе дорог.

Заместитель командующего Погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари в интервью Yle тоже выразил мнение, что строительство забора на границе нецелесообразно. В то же время он считает, что возведение ограждений может быть оправдано вблизи погранпунктов. Но он подчеркивает, что речь идет о политическом решении.

Портал пишет, что вопрос о строительстве заграждений правительство поднимало еще несколько лет назад, когда была актуальной проблема африканской чумы свиней и в Финляндии не хотели, чтобы в страну попали кабаны из России и распространяли смертельную для животных болезнь.

Сегодня этот вопрос снова поднимают, но уже в связи с миграционным кризисом.

Пока в Финляндии не ушли дальше обсуждений, сегодня в Эстонии военнослужащие Сил обороны и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) приступили к строительству временных пограничных заграждений на восточной границе страны с Россией.

По словам начальника оперативного штаба Идашской префектуры Урмаса Эльма, эстонско-российская граница в Ида-Вирумаа также имеет естественные водные преграды.

"Поэтому полицейские и военнослужащие сегодня укрепляют единственный сухой участок здесь, в бывшем русле реки Нарвы, где риск незаконного пересечения границы наибольший. Работы начались сегодня около 9 часов утра и продлятся до сумерек. Силы обороны будут работать на этом участке два дня", - говорит Эльм.

Заместитель гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев добавил, что проведенное во время дополнительного тренировочного собрания обучение дает ценный опыт по охране границы.

"Только благодаря реальным действиям мы узнаем, какова общая способность Сил обороны и PPA по установлению временных заграждений на границе и какие для этого необходимы материально-техническая база и человеческие ресурсы. В настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но если оно изменится, скорая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной иммиграции и всей операции по охране границы", - сказал Беличев.

Ранее мы писали о том, что польские парламентарии одобрили законопроект о строительстве стены на границе с Беларусью. Это послужит ответом на поток нелегалов, которые оказались закрыты в пограничной зоне из-за отказа Минска пускать их обратно на территорию страны.

Также "Страна" сообщала, что в середине сентября текущего года в Литве начались работы по строительству заграждения на границе с Беларусью.