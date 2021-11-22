Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности помочь беженцам, которые хотят добраться до Германии и Польши. Об этом осообщил во время обсуждения ситуации в Гродненской области с чиновниками, передает БелТА.

По его словам, Беларусь готовит уже второй по счету рейс для возвращения мигрантов с Ближнего Востока на родину.

"Мы постараемся сделать все, чего захотят эти люди, беженцы. Их желания для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию - вы видите, мы организовали рейс. Еще рейс готовим на конец месяца, если наберем этих людей", - сказал Александр Лукашенко.

При этом Лукашенко добавил, что желающим попасть в Европейский союз (ЕС) Минск также готов оказать помощь.

"Хотят они в Германию, Польшу - мы всячески будем стараться им помочь. Мы будем говорить, требовать вместе с ними, чтобы их пропустили в Германию. Ведь сейчас уже открылось главное: они туда едут не только, чтобы нормально жить (это тоже, они хотят нормально жить), вопрос в воссоединении семей", - заявил Лукашенко.

Напомним, 19 ноября Беларусь забрала мигрантов с части границы с Польшей в районе перехода в Кузнице. Большую часть беженцев поместили в логистическом центре, а некоторых отправили домой.

Также мы писали о заявлении польского премьера, что миграционным кризисом Лукашенко и Путин отвлекают внимание от Украины. Моравецкий считает, что Беларусь использует мигрантов как оружие против западной Европы, и добавил, что "защищая польскую границу, мы защищаем всю Европу".