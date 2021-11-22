В Украину идет похолодание, которое продержится до следующих выходных. Уже во вторник, 23 ноября, в большинстве областей температура воздуха в течение дня не превысит отметку +1-5 градусов, а на северо-востоке похолодает даже до трех градусов мороза. Об этом в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в южной части Украины и на Закарпатье будет теплее - до +6-11 градусов.

"Осадки предполагаются во вторник в западных, северных областях, в южной части, а также на Луганщине и Донбассе. В центральных областях и в Харьковской области существенные осадки маловероятны", - предупреждает синоптик.

По данным Диденко, на Западе Украины уже ближайшей ночью пойдет мокрый снег, в течение дня 23 ноября осадки прекратятся, но будет дуть сильный северо-западный ветер.

"В Киеве во вторник также ожидается похолодание – одевайтесь потеплее! Ночью до -2 градусов, днем ​​столбики термометров будут колебаться около 1-3 градусов тепла. Дождь и мокрый снег возможны в Киеве, однако осадки будут небольшими", - предупредила синоптик и добавила, что это похолодание еще не окончательное.



Во второй половине недели, ближе к выходным, в Украине снова потеплеет.

"Итак, в ближайшее время: похолодание, под выходные -– потепление, на следующей неделе снова похолодание. Осадки - ситуацию "украду" у музыкантов: если не piano (тихо), то crescendo (постепенное увеличение силы звука). Здесь уже внимательно к ежедневным прогнозам", - пишет синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что в понедельник украинцев ожидает похолодание.

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