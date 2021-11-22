Министерство обороны Российской Федерации планирует разместить тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" на границе с Украиной, в Крыму на кавказском направлении.

Об этом со ссылкой на российское оборонное ведомство сообщают "Известия".

Минобороны РФ планирует сформировать три батальона с тяжелыми огнеметными системами - речь о системах ТОС-2 "Тосочка" и ТОС-1А "Солнцепек".

До 2024 года количество ТОС в действующих подразделениях доведут до 42 комплектов, а к 2027 году создадут три новых батальона ТОС.

Ожидается, что это увеличит огневые возможности подразделений Южного Военного округа России в шесть раз.

ТОС-2 "Тосочка" - наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего предшественника она выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. Стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы, машина снабжена краном-манипулятором для зарядки, есть система радиолокационной защиты от высокоточного оружия.

Напомним, ранее мы рассказывали, что разведка США заявила о планах России напасть на Украину сразу с трех сторон и назвала сроки.

Также сообщали, что в США обеспокоены военной активностью России у украинской границы.