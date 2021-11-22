В Украину пришло похолодание. Карта прогноза погоды по областям
В Украину на смену потеплению пришла холодная ноябрьская погода. В ряде областей синоптики прогнозируют дождь со снегом во вторник, 23 ноября.
Об этом сообщает в понедельник, 22 ноября, Укргидрометцентр.
В западных регионах страны ожидается днем +1...+7 градусов, ночью -3...+1 градусов. Почти во всех областях ожидается дождь, переходящий в снег.
В восточных областях Украины столбики термометров покажут +1...+5 днем и -4...+1 ночью. Синоптики предсказывают осадки в виде дождя со снегом.
В северных областях страны и в Киеве ожидается +1...+5 днем и ночью -4...+1 градусов. В прогнозе возможны осадки.
Теплее всего будет в южных регионах Украины. Здесь воздух прогреется до +5...+10 градусов днем, ночью столбики термометров покажут +3...+7 градусов.
В Украину пришло похолодание. Источник: Укргидрометцентр
Ранее "Страна" сообщала, что по данным Украинского гидрометцентра, 19 ноября в Украине была динамичная синоптическая ситуация. Северные циклоны VOLKER и ULRICH влияли на погоду большинства областей страны, поэтому местами ждали дождей, а иногда даже мокрого снега.
Также мы писали, что синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и сообщила, сколько оно продлится.