В Украину на смену потеплению пришла холодная ноябрьская погода. В ряде областей синоптики прогнозируют дождь со снегом во вторник, 23 ноября.

Об этом сообщает в понедельник, 22 ноября, Укргидрометцентр.

В западных регионах страны ожидается днем +1...+7 градусов, ночью -3...+1 градусов. Почти во всех областях ожидается дождь, переходящий в снег.

В восточных областях Украины столбики термометров покажут +1...+5 днем и -4...+1 ночью. Синоптики предсказывают осадки в виде дождя со снегом.

В северных областях страны и в Киеве ожидается +1...+5 днем и ночью -4...+1 градусов. В прогнозе возможны осадки.

Теплее всего будет в южных регионах Украины. Здесь воздух прогреется до +5...+10 градусов днем, ночью столбики термометров покажут +3...+7 градусов.

В Украину пришло похолодание. Источник: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, что по данным Украинского гидрометцентра, 19 ноября в Украине была динамичная синоптическая ситуация. Северные циклоны VOLKER и ULRICH влияли на погоду большинства областей страны, поэтому местами ждали дождей, а иногда даже мокрого снега.

Также мы писали, что синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и сообщила, сколько оно продлится.