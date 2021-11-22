Бывший адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Майкл Коэн сообщил, что его освободили после трех лет заключения.

Об этом 22 ноября он написал в своем Твиттере.

"Вот как выглядит полученная наконец свобода", - сказано в твите, который сопровождает селфи из автомобиля. На фото в руке он держит конверт с документами суда о его освобождении.

Он добавил, что его освобождение не отменяет тех действий, которые он совершил по указаниям Дональда Трампа и в его интересах.

Как передают американские издания, последний год с лишним Коэн отбывал срок в своей "шикарной квартире на Парк-авеню" в Нью-Йорке.

В декабре 2018 года Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения за нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний, а также за ложь Конгрессу в попытке защитить Трампа и себя. После приговора Коэн еще успел выступить в Конгрессе с резкой критикой Трампа. Он признал свою вину в банковских аферах, а также в нарушении избирательного законодательства. Коэн заявил, что помогал Трампу решать неблаговидные проблемы, в том числе платил за молчание женщинам, заявлявшим о связях с его клиентом.

В начале 2019 года экс-адвокат дал показания в комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США. В ходе слушаний он назвал Трампа расистом и мошенником. В мае того же года его посадили в тюрьму за мошенничество.

Год спустя Коэн написал книгу "Предатель: реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа". В предисловии книги Коэн пообещал раскрыть сговор Трампа с Россией на президентских выборах 2016 года.