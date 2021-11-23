В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что более сотни мигрантов улетели из Минска на родину 22 ноября. Еще одна группа отчалит сегодня, 23 ноября.

Об этом со ссылкой на информацию ведомства сообщает РИА "Новости" в Telegram-канале.

В МВД Беларуси заявили, что днем ранее из Минска на родину вылетели 118 мигрантов.

Отметим, что в настоящее время, на крупнейшем контрольном пункте пропуска "Брузги" на границе с Беларусью, который был закрыт Польшей из-за обострившейся ситуации на границе, находятся только польские полицейские.

Напомним, 19 ноября Беларусь забрала мигрантов с части границы с Польшей в районе перехода в Кузнице. Большую часть беженцев разместили в логистическом центре, а некоторых отправили домой.

Ранее мы писали, что 22 ноября ЕС начал переговоры с Беларусью, чтобы вернуть мигрантов домой.

Также сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности помочь беженцам с границы попасть в Евросоюз.

Кроме того, писали, что Польша будет рассматривать заявления на убежище от прорвавшихся с территории Беларуси мигрантов.