Группа народных депутатов от "Слуги народа" подали в Раду проект закона, в котором предлагают расширить основания для увольнения мовного омбудсмена.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Инициаторы законопроекта предлагают позволить Кабмину принимать решение по работе уполномоченного по защите украинского языка на основании его отчета, который он обязан подавать ежегодно до 1 мая.

Согласно действующему закону о функционировании украинского языка как государственного, есть исчерпывающий перечень причин для увольнения уполномоченного - это его личное заявление, медицинский вывод о невозможности выполнять обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований о несовместительстве, нарушение языкового законодательства, попытки установить официальную многоязычность в Украине, обвинительный приговор суда, прекращение гражданства, признание его пропавшим без вести или смерть.

Депутаты предлагают дополнить этот перечень неудовлетворительной работой на должности. Таким образом, если работа мовного омбудсмена будет признана Кабмином неудовлетворительной по итогам отчета, это может стать основанием для увольнения уполномоченного досрочно. Принимать решение по отчету омбудсмена Кабмин будет ежегодно, до 1 июня.

Автор законопроекта Максим Бужанский сообщил "Стране", что законопроект был подан для того, чтобы создать правовые основания для увольнения языкового омбудсмена при его неудовлетворительной работе. По его словам, на данный момент отчёт уполномоченного не влечёт за собой никаких последствий для него, и поэтому там можно написать все что угодно.

"Он может хоть пустые страницы подать в отчете, хоть маты написать, это не является основанием для его увольнения. Мы же предлагаем создать правовой механизм для увольнения уполномоченного, если его работа была признана неудовлетворительной. Что мы сейчас видим? Требования переименовать города, заявления, что кого-то нужно куда-то депортировать. Это выходит за рамки его полномочий. Представители исполнительной власти должны нести ответственность за то, что они делают. Поэтому мы предложили механизм, как установить эту ответственность", - сказал Бужанский.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал из-за русского языка закрыть решением СНБО крупнейшие украинские каналы.

Также, Креминь требует от местных властям привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием и требованиями языкового закона. А именно - ему не нравится "русскоязычный характер" названия некоторых городов.

Кроме того, уполномоченным по защите государственного языка объявил всех своих оппонентов, которые недовольны тотальной украинизацией, врагами Украины.