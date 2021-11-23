Подросток, готовивший в Казани вооруженное нападение на школу под руководством гражданина Украины, направлен на психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщает 23 ноября Следственный комитет России.

Также в СК РФ раскрыли возраст несостоявшегося убийцы - 14 лет.

"По версии следствия, по указанию неустановленного лица, с которым подозреваемый познакомился посредством сети интернет, он готовился к нападению на учащихся школы одного из районов Татарстана, где ранее обучался. Подросток в настоящее время помещен в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы", - сказано в сообщении СК.

Как писала "Страна", днем 23 ноября в ФСБ России заявила о задержании причастного к подготовке нападения на школу несовершеннолетнего гражданина РФ. По адресу его проживания были изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Задержанный дал показания и признался, что совершить массовое убийство его склонял пользователь мессенджера Телеграм, некий Ярослав Овсюк, проживающий на территории Украины.

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Татарстан возбудило в отношении задержанного уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 105 (приготовление к убийству двух и более лиц) УК России.

Напомним, в мае выпускник казанской школы №175 Ильназ Галявиев пришел в это учебное заведение и устроил там бойню. Он убил и ранил около тридцати человек.

Через несколько дней после трагедии там же, в Казани, человек, назвавший себя сообщником Галявиева, угрожал взорвать школу №67.