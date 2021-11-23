На фоне чуть ли не еженедельных новостей из США о массовых расстрелах стало известно, что в столице страны Вашингтоне побит рекорд последних 18 лет по числу убийств, совершенных за год. В 2020-м преступники лишили жизни 200 человек.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на данные полиции города.

Согласно полицейской статистике, число убийств к ноябрю 2021 года оказалось на 12 процентов выше, чем тот же показатель прошлого года. Тогда было совершено 179 убийств.

Однако в XXI веке это не абсолютный рекорд. Наибольшее число преступлений в Вашингтоне за последние 20 лет зарегистрировали в 2002 году, когда были совершены 262 убийства. После 2003 года (тогда было задокументировано 248 убийств) их количество не достигало 200 случаев.

По данным Федерального бюро расследований, число убийств по всей стране резко выросло в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Такое резкое изменение эксперты назвали тревожным ростом, не имеющим прецедентов в современной истории США. Число нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8 процентов, а при отягчающих обстоятельствах - на 6 процентов.

В начале июня "Страна" приводила прогноз американских официальны лиц о том, что в этом году страна переживет "кровавое лето".

А неделю назад мы писали об очередной стрельбе у школы - на этот раз в штате Колорадо.