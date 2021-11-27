Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, предлагающую запретить россиянам въезжать в нашу страну. Гарант утверждает, что даст распоряжение изучить этот вопрос. Об этом сообщает на сайте Офиса президента.

"Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений", - говорится в сообщении.

Также известно, что Зеленский направил соответствующее обращение премьеру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову.

В нем президент просит проанализировать соответствие сегодняшнего режима въезда в Украину граждан из России требованиям обеспечения безопасности страны.

Напомним, украинские пограничники имеют возможность отслеживать, кто именно из граждан РФ посещает Крым, чтобы впоследствии внести этих людей в "черный список" для въезда в Украину как с помощью открытых данных, так и через купленные закрытые базы сотовых операторов.