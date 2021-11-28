В Украине улучшается ситуация с коронавирусом. Фото: "Страна"

В Украине за день почти в два раза снизилась заболеваемость коронавирусом. Так, вчера сообщалось о 14 200 новых заражениях, а по состоянию на утро воскресень, 28 ноября, количество случаев Covid-19 в Украине увеличилось на  7 483.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Facebook.

По информации ведомства, среди новых пациентов 774 ребенка и 105 медиков. Вчера в больницы с ковидом госпитализировали 3 456 человек. 400 случаев коронавируса оказались летальными. Выздоровели 10 270 пациентов. 

В субботу в нашей стране сделали 139 476 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 43 353 человека, вторую дозу - 96 123 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 3 422 023 человека. Выздоровели 2 910 237 из них. 85 117 случаев болезни оказались летальными. 

Кроме того, в Украине уже сделали 24 194 260 прививок от коронавируса. 13 289 461 человек получил первую дозу вакцины, 10 904 799 полностью прошли курс вакцинации. 

Коронавирус в Украине 28 ноября. Скриншот сообщения Минздрава

Коронавирус в Украине 28 ноября. Скриншот сообщения Минздрава

Напомним, "Страна" писала о том, что ученым впервые удалось получить изображение омикрон-штамма коронавируса, который является более опасным, чем ранее известные варианты вируса. 

Также мы сообщали, что в Украине из-за отсутствия прививок от коронавируса отстранили от работы 2,8 тысячи учителей.

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