С 30 ноября Великобритания вводит обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда, а также прохождение карантина до получения отрицательного результата теста. Эти меры связаны с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает "РИА-Новости" в воскресенье, 28 ноября, со ссылкой на обновленное руководство для путешествий, опубликованное британским правительством на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

"Если вы полностью вакцинированы и прибудете в Англию после 4 часов утра вторника, 30 ноября, вам необходимо самоизолироваться, пройти ПЦР-тест до конца 2-го дня после вашего прибытия (тесты "бокового потока" не принимаются), и вы сможете покинуть самоизоляцию, если ваш результат ПЦР-теста отрицательный", - говорится в обновленных правилах для путешественников.

Для невакцинированных туристов правила остаются прежними. Они предусматривают ПЦР-тест до вылета, на 2 и 8 день после прибытия (с соблюдением карантина).

Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну и самоизоляцию до получения результата.

Также мы писали, что в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом Covid-19 "омикрон".