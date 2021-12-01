В среду, 1 декабря, Минск и и российская энергетическая компания "Газпром" подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в следующем году.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси в своем Тelegram-канале.

Документ министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко подписали с представителей правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

"Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год. Уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован, исходя из условий текущего года, - $128,52 за 1 тыс. куб. м.", - говорится в сообщении.

Для Молдовы, отметим, газ стоит по новому контракту 450 долларов, то есть в 3,5 раза дороже, чем для Минска. В то же время в октябре средняя стоимость импортного газа для Украины выросла на 26,3% и достигла $685 (18 063 грн, в 5,35 раз дороже, чем для беларусов от "Газапрома" напрямую - Ред.) за тысячу кубометров. В Европе цены на газ держатся выше тысячи долларов.

Напомним, цены на газ в Европе в течение нескольких месяцев продолжают свой рост, в середине ноября цена тысячи кубометров газа составила 1 150 долларов.

Также сообщалось, что Украина в 2021 году в шесть раз сократила импорт газа. Лидером по поставкам газа в Украину стала Словакия, ее доля в общих объемах импорта составила почти 75%.

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