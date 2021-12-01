Бывший президент США Дональд Трамп потребовал мобилизовать национальную гвардию страны для борьбы с эпидемией грабежей в магазинах.

Соответствующее заявление появилось 30 ноября на официальном сайте политика.

"Если демократы немедленно не остановят ограблений по системе "разбей и хватай", которые происходят у них в городах, нужно привлечь национальную гвардию. Ничего подобного в нашей стране никогда не происходило", - говорится в заявлении.

Экс-президент добавил, что большое количество магазинов закрываются в Сан-Франциско и других городах. Некоторые сети закрывают большинство своих магазинов, и "в это просто невозможно поверить".

В последние недели в США участились случаи, когда организованные банды в масках врываются в дорогие магазины, воруют электронику или одежду элитных марок и убегают до приезда полиции. Одни ограбления происходят ночью, другие - днем, на глазах продавцов и покупателей.

В Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Миннеаполисе владельцы элитных бутиков для защиты своих магазинов сокращают часы работы, усиливают охрану и устанавливают на окна стальные решетки.

США также захлестывает волна убийств. Так, в Вашингтоне побит рекорд последних 18 лет по числу убийств, совершенных за год. В 2020-м в столице США преступники лишили жизни 200 человек.

А летом "Страна" приводила прогноз американских официальных лиц о том, что в этом году страна переживет "кровавое лето" насилия.