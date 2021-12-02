"Страна" опросила депутатов парламента, как они оценивают выступление президента Владимира Зеленского в парламенте.

Депутат фракции ОПЗЖ Татьяна Плачкова считает, что в выступлении Зеленского было много мечтательных фраз.

Татьяна Плачкова. Фото: facebook.com

"Вот мы сделали, а вот мы сделаем, построили - это было немножко цинично, потому что в зале все аплодировали, а на улице люди митингуют, и уже не по политическим вопросам, нет, сегодня улица митингует по социальным вопросам. Это важно, люди уже выжить не могут. Совершенно не было баланса с тем, что в Раде, и с тем, что на улице. До меня важные месседжи - возможность прямых переговоров. Но кроме фраз должны быть конкретные предложения. Также месседж о предоставлении двойного гражданства украинцам, которые живут за границей. А все остальное было на тему - как все хорошо в стране. Кстати, хочу отметить, нестабильно в украинском обществе - три дня назад нам говорили о перевороте, в то же время президент в Раде об этом ничего не сказал", - сообщила нардеп.

Ее коллега по фракции депутат Илья Кива утверждает, что это не было обращение президента к своей нации.

Илья Кива. Фото: Страна

"Это был прочитанный из суфлёра текст, кем-то написаный ранее. И мне кажется, что тот человек, который его писал, живет в параллельной реальности или глубокой кокаиновой зависимости. Все, что было рассказано, не соответствует точной действительности и тем проблемам, которые сжирают человеческие жизни в нашей стране. Это был считанный из суфлёра артистом ранее подготовленный текст. Что было заложено между строк - ОП и президент начнёт переговоры с Россией. А это значит, что рано или поздно в нашей стране наступит мир. Заслуга ли это президента - точно нет. Он человек подневольный и двигается по ранее заложенным ему лекалам. Ранее, неделю назад, он заявлял, что Меркель и Госдеп подталкивают его к переговорам с Россией", - рассказал Кива.

В свою очередь депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заметил нервозное поведение гаранта.

Алексей Гончаренко. Фото: Страна

"Запомнилась его неуверенность и брехливость. Он говорит, что отдаст детям недра, мы уже видели, как он отдал деткам резиденции. А потом летает туда вертолётами с Ермаком и возит туда своих друзей с их детками. А когда он говорит о двойном гражданстве — я понимаю, что Игорь Валерьевич аплодирует со своими тремя паспортами. Зеленский живет в другой реальности. Ему создали тёплую ванную, без возможности задать вопросы. Такая немножко "брежневщина". Его речь прерывали аплодисментами, точно как речи секретарей ЦК КПСС", — поделился впечатлениями Гончаренко.

Депутат фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко обратил внимание, что президент ни слова не сказал о повышении тарифов.

Валентин Наливайченко. Фото: facebook.com

"Также мы не услышали, когда заработает оборонка, не было упоминания и о борьбе с коррупцией в самой власти. В офшорах миллиарды, мировая пресса об этом постоянно пишет. Президент был достаточно нервозный. Почему? Не знаю. В самой речи было много цифр, которые ничем не подтверждаются, кроме эмоциональной подачи. Это такой компартийный стиль", - сказал Наливайченко.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на данный вопрос, обратился за помощью к рядом стоящей коллеге по фракции Елизавете Ясько.

Давид Арахамия. Фото: Страна

"Так сходу и не скажешь. Крымская платформа, историческое событие, множественное гражданство", - коллективно с Ясько ответил Арахамия.

Нардеп Вадим Новинский сообщил, что выступление президента было очень эмоциональным, но в его словах не было практического наполнения.

Вадим Новинский. Фото: Страна

"Были пожелания, громкие обещания, что что-то сделает, а, как их реализовать, сказано не было. Я ожидал другого послания президента. Самое важное, я думал, что будет сказано о развёрнутом плане установления мира на Донбассе, возращение и реинтеграция окулированных территорий. Президент много сказал про Крым, а, как установить мир на Донбассе, он сказал полслова. Мы давно потеряли людей. Крым и Донбасс - это не территория, это люди, а людей мы потеряли. Вот об этом нужно говорить", - считает Новинский.

Депутат "За будущее" Виктор Мялык доволен выступлением президента.

Виктор Мялык. Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский в Раде не сказал ни слова об угрозе "госпереворота", который он сам раньше анонсировал на 1 декабря.

Также мы сообщали, что пока Зеленский выступал в Раде, силовиков и автозаки стянули к Офису президента.