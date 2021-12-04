Коронавирусы не могут объединиться с Эболой - родом вирусов из семейства филовирусов. Это связано с их разной генетической структурой. Однако человек вполне может заразиться сразу обоими - и тогда прогноз будет самым неблагоприятным.

Об этом заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.



"Объединение Эболы с коронавирусом - это что-то из области дешевой голливудской фантастики. Не может вариант коронавируса - ни "омикрон", ни "альфа", ни "дельта", ни "тета", ни любой другой будущий - соединиться с вирусом Эболы, как не может русалка с конем дать потомство. Потому что они устроены по-разному", - сказал Семенов.



Эксперт пояснил, что коронавирус и Эбола имеют разные генетические структуры: вирус Эбола похожа на хот-дог с длинной сосиской, в которой записана генетическая информация, а коронавирус - на волосатый шарик.

При этом, по словам Семенова, человек может заболеть одновременно и ковидом, и вызванной вирусом Эбола болезнью. Предсказать исход в таком случае невозможно, но, скорее всего, заболевший умрет.



"Но это будет нормальный факт. Как, например, многие люди с гепатитом С могут болеть и ВИЧ. Но это разные болезни, вызываемые двумя разными возбудителями", - еще раз подчеркнул Семенов.

Ранее "Страна" приводила мнение, согласно которому штамм коронавируса "Омикрон" может быть опасным, как вирус Эбола.

Правда, в ВОЗ заявляют, что пока нет медицинских данных, на основании которых нужно вводить жесткий ограничения из-за "омикрона".