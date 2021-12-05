В Луцке женщина привела своего сына в департамент городской охраны после того, как он раскрасил остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает ведомство департамента муниципальной стражи в Facebook.

Правонарушение парня было зафиксировано камерой видеонаблюдения на крыше остановки.

Исходя из опубликованных кадров молодой человек сидел рядом с другими гражданами. Затем он начал красить сидение рядом с собой, накрыв сумкой краску. После этого парень ушел.

Правоохранители установили, что преступник учился в местном колледже имени Владислава. Спустя несколько часов после публикации видео в сети парень появился в отделении со своей матерью.

Преступник признался, что осознал свои действия и дал обещание очистить остановку от надписей.

Напомним, что в Луцке на остановке обнаружили подозрительный предмет, похожий на одеяло. Его приехали проверять полицейские и взрывотехники и выяснили, что это действительно одеяло.

Ранее мы писали, в Луцке сразу в нескольких школах во время онлайн-уроков на экранах учащихся появилось видео порнографического содержания. Директора школ, в которых произошли эти ситуации, обратились в киберполицию.