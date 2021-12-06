В понедельник, 6 декабря, на Киев после снежной ночи опустился туман. На фоне туманности ухудшились и показатели качества воздуха.

Согласно данным сервиса IQAir, украинская столица на 12 месте среди крупных городов мира по уровню загрязнения воздуха. В Киеве концентрация частиц (PM2,5) в 9,6 раз превышает нормы Всемирной организации здравоохранения.

Первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом занял китайский Чэнду, второе - монгольский Улан-Батор, а третье - пакистанский Лахор.

Качество воздуха оценивается как "нездоровое для чувствительных групп"

Судя по карте - грязнее всего воздух в районе Голосеево (188 пунктов), чище всего на Троещине - 70 пунктов

Напомним, 6 декабря в Киеве и 12 областях Украины объявлен желтый уровень опасности из-за сложных погодных условий: гололеда, налипания мокрого снега и гололедицы. Такая погода может стать причиной нарушения движения транспорта.

Также сообщалось, что во вторник Украину ждет неоднородная погода - о -2 со снегом в западных регионах страны до +16 на юге. Восточные, центральные и южные области накроют дожди.