Четыре сотрудника Государственного космического агентства Украины, которых отстранили от работы из-за того, что они не сделали прививки от коронавируса, обратились в суд.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Всех четверых отстранили от работы на основании приказа Министерства здравоохранения "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам" и на основании п.19 изменений к постановлению Кабинета Министров от 9 декабря 2020 года №1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

После этого сотрудники обжаловали решение об их отстранении в Окружном административном суде Киева. Они просят суд отменить приказы об отстранении, восстановить их на работе и выплатить зарплаты за время отстранения. ОАСК открыл производства по трем делам.

Напомним, суд в Украине впервые отменил приказ об отстранении от работы непривитой учительницы.

Также сообщалось, что отстраненный от работы непривитый директор школы подо Львовом подал в суд на отдел образования.