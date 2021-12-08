Уроженка СССР и выпускница МГУ Сауле Омарова отказалась от назначения на должность регулятора банков в Минфине США, на которую ее выдвинул президент США Джо Байден.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Омарова обратилась 7 декабря с просьбой снять ее кандидатуру с дальнейшего рассмотрения на должность финансового контролера США.

"Для меня было большой честью и настоящей привилегией быть назначенной президентом Байденом на должность руководителя Управления финансового контролера, осуществляющего надзор за национальной банковской системой США. Я глубоко ценю веру президента Байдена в мои способности и по-прежнему твердо привержена видению администрации процветающего, открытого для всех и справедливого будущего для нашей страны. На данном этапе, однако, для меня больше нет смысла продолжать выдвигать свою кандидатуру", - написала она.

На ее прошение отреагировал Байден.

"Я принял просьбу Сауле Омаровой об исключении ее имени из числа выдвинутых на должность финансового контролера. Я номинировал Сауле из-за ее глубокого опыта в области финансового регулирования и ее давней карьеры в частном и государственном секторах, а также в качестве ведущего ученого в этой области. Она воплотила в жизнь американскую мечту, сбежав с места своего рождения в бывшем Советском Союзе и иммигрировав в Америку, где она продолжила службу в Министерстве финансов при президенте Джордже Буше, а теперь работает профессором Корнельской школы права", - заявил Байден.

Он назвал Сауле решительной защитницей интересов потребителей и безопасности финансовой системы США.

"Но, к сожалению, с самого начала своего выдвижения Сауле подвергалась неуместным личным нападкам, выходившим далеко за рамки допустимого... Управление валютного контролера является важным агентством, контролирующим и регулирующим около 1200 национальных банков в федеральной банковской системе. Я продолжу поиск кандидата на эту должность и планирую сделать объявление в будущем", - анонсировал Байден свои намерения.

Омарова родилась в Уральске в 1966 году. Она закончила МГУ, Университет Висконсина и Северо-Западный университет, работает действующим профессором банковского права Корнельского университета, имеет степень доктора юриспруденции.

На слушаниях в сенате Омарова подверглась резкой критике. Так, сенатор-республиканец Джон Кеннеди задался вопросом, следует ли ее называть профессором или "товарищем". Омарова вынуждена была оправдываться за свое прошлое. Она заявила, что не является коммунисткой и что члены ее семьи пострадали от коммунизма.

Американские СМИ писали о том, что в девяностые она обокрала универмаг в Висконсине.

А уже упомянутый сенатор Кеннеди требовал у нее подтвердить выход из "организации молодых коммунистов" - то есть из комсомола.