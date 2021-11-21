Сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди попросил кандидата на пост в Министерство финансов Саулу Омарову, уроженку СССР, подтвердить выход из "организации молодых коммунистов". Об этом сообщает C-Span.

Так, в ответ на претензию женщина парировала, что Кеннеди мог иметь в виду Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи — комсомол.

"Сенатор, я не коммунистка, я не подписываюсь под этой идеологией", - сказала Омарова.

При этом женщина рассказала, что, являясь уроженкой СССР, являлась комсомолкой, как и многие другие жители страны. Однако членство в организации прекращалось с наступлением определенного возраста.

Напомним, уроженка Казахской ССР Сауле Омарова, выдвинутая президентом США Джо Байденом на одну из должностей в Минфине, 26 лет назад попалась на краже в универмаге.

"Страна" рассказывала, что в США - кадровая "зрада". Администрация Байдена выдвинула на высшую должность по надзору за банками уроженку СССР, выпускницу Московского госуниверситета Сауле Омарову. Сенсация в том, что Омарова - ярая противница капитализма и сторонница крайне левых взглядов.