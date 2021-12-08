Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал видео, на котором речная выдра балуется в воде, несмотря на ее низкую температуру и капли холодного зимнего дождя.

Ролик появился в Фейсбуке организации.



По словам сотрудников заповедника, холодный дождь не в состоянии напугать такого проворного и игривого хищника, как речная выдра. Наоборот, плавать под каплями ей весело. Пока водоемы зоны отчуждения ЧАЭС не сковал лед, можно вовсю резвиться.

Вообще снять выдру днем - довольно большая удача, так как она активна преимущественно ночью.

Выдра ведет полуводный образ жизни: плавает, ныряет и добывает себе пропитание в воде. При необходимости зверек может находиться под водой до двух минут. Выдры предпочитают реки с омутами, с не замерзающими зимой быстринами, с подмытыми водой и захламленными буреломом берегами, где много надежных убежищ и мест для устройства нор.

Ранее "Страна" показывала фото рогатого жаворонка (Eremophila alpestris), которого впервые заметили на территории Чернобыльского заповедника.

Также мы писали, что заповедник опубликовал сделанный фотоловушкой снимок одного из самых опасных и ловких хищников зоны отчуждения ЧАЭС - лесной куницы.