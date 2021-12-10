Британские и украинские депутаты и профсоюзные деятели обеспокоились тем, что проект Министерства иностранных дел Великобритании по изменению трудового законодательства в Украине может помочь "избавить 80% украинских работников от существующих механизмов защиты".

Об этом сообщает OpenDemocracy.

По данным одного из лидеров лейбористов Джона Макдоннелла, проект содержит рекомендации украинскому правительству о том, как продвигать реформы трудового законодательства, которые могут "подорвать права профсоюзов" и лишить многих работников гарантированной занятости.

В плане, отмеченном логотипом посольства Великобритании в Киеве, отмечалось, что предлагаемые реформы непопулярны, и Министерству экономики Украины рекомендовалось "сделать свои сообщения более легкими и эмоциональными", чтобы убедить украинскую общественность. МИД Британии поддерживает проект "Трансформация регулирования труда" в Украине с 2020 года.

План также предполагал, что министерство на неофициальных встречах должно поощрять сторонников проекта вне правительства делать более "эмоциональные" призывы к общественности по поводу либерализации.

В начале 2020 года Министерство экономики Украины потребовало радикального пересмотра трудового законодательства, что вызвало негативную реакцию и протесты со стороны профсоюзов страны. Теперь украинский Кабмин и сторонники реформ в парламенте предпринимают еще одну попытку либерализации - в попытке, по их словам, решить гигантскую проблему неофициальной работы в стране.

Как сообщил Вадим Ивченко, представляющий Федерацию профсоюзов Украины в парламенте, хотя трудовой кодекс страны "не идет в ногу со временем и нуждается в реформе", любая такая реформа "должна проводиться в рамках трехстороннего диалога между правительством и представителями работодателей и профсоюзов".

"Вы не можете реформировать трудовое законодательство, отмахиваясь от прав трудящихся, игнорируя роль профсоюзов и Международной организации труда ... И это именно то, что происходит сейчас", - сказал Ивченко.

Источник в правительстве Великобритании ранее сообщил, что в рамках проекта Министерства иностранных дел проводились "обширные консультации с широким кругом заинтересованных сторон, включая профсоюзы, чтобы гарантировать, что любые рекомендации охватывают различные социальные группы".

Украинский депутат Михаил Волынец, который также является председателем Конфедерации свободных профсоюзов Украины, сказал, что, хотя правительство страны заявило, что заинтересовано в диалоге с профсоюзами, "на самом деле этого не происходит".

"Финансируя этот проект, британские власти подрывают принцип социального диалога в нашей стране", - сказал он.

Наталья Землянская, глава Союза производителей и предпринимателей Украины, рассказала openDemocracy, что утечка коммуникационной стратегии была напоминанием о том, что противостояние профсоюзов и правительства Украины "не равное".

"Несмотря на всю нашу профсоюзную солидарность, у нас нет денег, чтобы пойти и нанять опытных политических консультантов или специалистов по коммуникациям, чтобы противостоять (трудовой реформе - Ред.)", - сказала она, имея в виду тот факт, что план коммуникаций был составлен международной консалтинговой компанией Abt Associates.

Землянская также заявила, что поддержка Великобританией либерализации трудового законодательства Украины является "прямым нарушением" Соглашения о политической, свободной торговле и стратегическом партнерстве 2020 года между двумя странами.

Согласно этому соглашению , которое предназначено для структурирования торговых и политических отношений после Брексита, ни одна из сторон не должна "ослаблять или уменьшать охрану окружающей среды или труда, предусмотренную ее законами для поощрения торговли или инвестиций".

"Меня бесит, что нам говорят, что ограничение трудовых прав - это, по сути, их улучшение", - добавила Землянская.

Поддержка Министерством иностранных дел Великобритании либерализации труда обнажает проблемы решения проблемы незаявленной занятости в Украине, которая оставляет людей без защиты и гарантий, а также снижает налоги и пенсионные взносы для государства.

Сторонники либерализации утверждают, что, упростив прием на работу и увольнение и сосредоточив трудовые отношения на индивидуальных контрактах, украинское правительство даст работодателям необходимую мотивацию для привлечения большего числа людей на официальную работу и, следовательно, предоставит им некоторую защиту на работе.

"Чрезвычайный" уровень защиты, обеспечиваемый действующим законодательством, а также бремя документации по кадрам, отталкивают украинских работодателей от официального найма сотрудников. Об этом заявляют настроенные на реформы правительственные чиновники.

Критики, однако, утверждают, что либерализация серьезно ограничит права и гарантии граждан в сфере труда, открывая двери для "занятости по желанию" и "контрактов с нулевым рабочим днем".

По мнению оппонентов, причина роста неформальной экономики Украины кроется не в законодательстве о рабочих местах, а в более широких проблемах, с которыми бизнесы сталкиваются в Украине. Речь идет о сложном налогообложении, отсутствии защиты от судов и коррупции.

Когда openDemocracy спросил министерство экономики Украины, изучало ли оно возможное влияние либерализации трудового законодательства на украинских граждан - положительное или отрицательное - министерство ответило, что оно "не проводило и не заказывало" исследования по этому вопросу.

В последующем запросе прокомментировать причины либерализации труда министерство заявило, что в нынешних экономических условиях больше внимания уделяется "поиску, обучению и удержанию гибкого и энергичного персонала, который может эффективно работать в непредвиденных ситуациях", "использованию временных работников для удовлетворения потребностей в новых компетенциях и навыках, а также "быстрому найму и увольнению талантливых сотрудников в связи с их избыточными или ненужными навыками".

В нем не упоминалось решение проблем, связанных с незадекларированной работой.

Кроме того, министерство заявило, что, упростив процедуры приема на работу и увольнения за счет либерализации, Украина могла бы достичь более высоких позиций в мировых деловых рейтингах, таких как "Легкость ведения бизнеса" Всемирного банка или "Индекс экономической свободы".

Министерство заявило, что улучшение этих рейтингов может привести к появлению "новых высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых рабочих мест" с учетом интереса к ним иностранных инвесторов и, следовательно, увеличения налоговых отчислений и более качественных условий труда в будущем.

"Если депутаты и эксперты считают, что либерализация приведет к тому, что больше людей будут официально трудоустроены и защищены, то почему бы не запустить пилотный проект в конкретном регионе на три года с четкими показателями эффективности?" - спросила Землянская и допустила внедрение "пилота", если он удастся.

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