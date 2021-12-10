Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд допустила географическую ошибку, когда говорила о городах Российской Федерации.

"Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург", - заявила Виктория Нуланд.

"Очень странно, что перечисляя города, Нуланд не упомянула Ленинград и Петербург. Ведь Свердловск - прежнее название города Екатеринбург. Такое название уральский город-миллионник носил с 1924 по 1991 год. К слову, есть Свердловск и в Украине - это город на неподконтрольной части Луганской области", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее мы писали о том, что Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина, поэтому украинцам необходимо показать пример мирного сосуществования между собой.

Кроме того, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам США заявила об опасениях Америки о том, что Россия может стремиться к воссозданию СССР. В Кремле заявили, что это невозможно в современных реалиях.