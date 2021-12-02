Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина, поэтому украинцам необходимо показать пример мирного сосуществования между собой.

Об этом замгоссекретаря рассказала во время Киевского форума по безопасности 2021 года

"Сейчас наиболее важно, чтобы Украина и дальше показывала пример народного единства и дальше работала ради создания справедливой, демократической новой Украины. Нет необходимости объяснять вам, что это значит. И показывала образец мирного сосуществования между собой, ведь многие россияне хотели бы жить в такой стране, как ваша", - сказала Нуланд.

Она подтвердила обеспокоенность США концентрации войск РФ вдоль украинских границ и призвала украинцев "не попадать в ловушку провокаций" Москвы.

"Вы знаете эти сценарии, вы их видели раньше, вы видели это в 2014 году, в апреле этого года. И вы видите, что предпринимаются попытки назвать вас агрессором, чтобы расставить ловушки, в которые вы должны попасть. Поэтому мы призываем вас и дальше отстаивать то, что вы всегда отстаивали, в том числе мир и общие ценности", - сообщила Нуланд.

По ее словам, Украина располагает поддержкой Североатлантического альянса.

"Все члены НАТО солидарны сегодня с Украиной и четко заявляют о том, что мы решительны в поддержке вашей независимости. Мы также решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги, направленные на внутреннюю дестабилизацию Украины или используют свои силы для агрессии против Украины, это будет встречено серьезными экономическими шагами и санкциями, которых еще не было в прошлом", - добавила Нуланд.

Напомним, генсек НАТО третий раз за пять дней напомнил о том, что Альянс не будет воевать за Украину.

Также мы сообщали, что Путин предложил НАТО заключить соглашение, по которому Альянс не будет расширяться не восток.