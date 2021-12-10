Офис Генпрокурора намерен объявить в розыск и требовать экстрадициии Евгения Бражникова, который был освобожден в ходе обмена пленными в 2019 году.

Бражников, по данным следствия, причастен к пыткам в донецкой тюрьме "Изоляция", а сейчас находится во Франции, где просит убежище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника департамента военных преступлений Офиса Генпрокурора Юрий Рудь.

О том, что Бражников может быть причастным к пыткам, стали говорить после его освобождения.

Суд в Донецкой области отказался рассматривать дело, и оно было передано в Оболонский райсуд Киева.

На первое его заседание в конце ноября Бражников не явился.

В прокуратуре считают, что нахождение Бражникова за рубежем не позволит ему избежать "ответственности и того наказания, которое определит суд".

Напомним, что "Страна" подробно рассказывала историю Евгения Бражникова, которого в "ДНР" обвинили в работе на СБУ, а в СБУ обвинили в работе на "ДНР".

В "ДНР" Бражникова задержали 29 июля 2016 года по обвинению в хранении и распространении оружия и содействии украинской власти. В 2019 году в рамках обмена удерживаемыми лицами Бражникова передали Украине.

Спустя месяц после обмена журналист Станислав Асеев, который, так же как и Бражников, находился в заключении в донецкой спецтюрьме "Изоляция" и вернулся в Украину в рамках того же обмена, заявил, что Бражников лично его избивал и участвовал в пытках.