Кремль требует официально отозвать обещание о вступлении Украины в НАТО (речь идет о решении саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году). В России не согласны с тем, что вступление Украины в НАТО это дело исключительно нашей страны и Альянса.

Об этом сказано в заявлении МИД РФ.

"При этом утверждается, что вопрос о гипотетическом членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и альянса, и никто не должен в этот процесс вмешиваться. Напомним, однако, что помимо Вашингтонского договора у стран НАТО есть и обязательства в отношении неделимости безопасности в Евроатлантике, на всем пространстве ОБСЕ", - сказано в заявлении.

В Москве считают, что нужно официально отозвать обещание НАТО о вступлении Украины и Грузии в Альянс.

"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - говорится в заявлении.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что вступление Украины в НАТО будет воспринято как "красная линия".

Также сообщалось, что Путин предложил НАТО заключить письменное соглашение с юридическим обоснованием, согалсно которому Альянс не будет расширяться не восток.