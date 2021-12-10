Зеленский утвердил бюджет. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год, принятый парламентом 2 декабря.

Об этом свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады.

Судя по данным о состоянии рассмотрения, в один день, 10 декабря, закон подписал председатель Рады Руслан Стефанчук, после чего документ попал к президенту и был уже подписан им.

Скриншот с сайта Верховной Рады

Как писала "Страна", первое чтение госбюджет-2022 успешно прошел 2 ноября. Тогда за проект  проголосовали 273 народных депутата.

Спустя ровно месяц, 2 декабря, бюджет приняли во втором чтении. Свои голоса за него дали 268 нардепов.

Голоса распределились следующим образом:

  • "Слуги народа" - 215;
  • "Доверие" - 19;
  • "За будущее" - 21;
  • внефракционные депутаты - 10;
  • "Батькивщина" -  2;
  • "Голос" - 1.

"Страна" приводила основные показатели бюджета на будущий год:

  • доходы в 2022 году планируются на уровне 1,322 трлн гривен, расходы, согласно документу, составят 1,498 трлн грн;
  • дефицит бюджета на следующий год ожидается на уровне 189 млрд гривен (или 3,5% ВВП), что на 23,77% меньше, чем в этом году;
  • минимальная зарплата должна вырасти незначительно - с 6,5 тысяч грн (до такого уровня она повысится в декабре этого года) до 6,7 тысяч грн в октябре 2022 года;
  • прожиточный минимум вырастет с 2393 гривен до 2589 гривен к концу 2022 года;
  • среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 гривен за доллар, на конец года - 28,7 гривен за доллар.
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