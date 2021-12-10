Президент Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год, принятый парламентом 2 декабря.

Об этом свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады.

Судя по данным о состоянии рассмотрения, в один день, 10 декабря, закон подписал председатель Рады Руслан Стефанчук, после чего документ попал к президенту и был уже подписан им.

Как писала "Страна", первое чтение госбюджет-2022 успешно прошел 2 ноября. Тогда за проект проголосовали 273 народных депутата.

Спустя ровно месяц, 2 декабря, бюджет приняли во втором чтении. Свои голоса за него дали 268 нардепов.

Голоса распределились следующим образом:

"Слуги народа" - 215;

"Доверие" - 19;

"За будущее" - 21;

внефракционные депутаты - 10;

"Батькивщина" - 2;

"Голос" - 1.

"Страна" приводила основные показатели бюджета на будущий год: