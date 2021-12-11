В Министерстве иностранных дел (МИД) Грузии прокомментировали официальное требование Кремля отозвать обещание о вступлении Украины в НАТО (речь идет о решении саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году). Правительство Тбилиси назвали такие требования неприемлемыми.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

"Министерство иностранных дел считает неприемлемым заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласно которой РФ считает необходимым дезавуировать решение бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО", - говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что 3 апреля 2008 года на саммите в Бухаресте лидеры стран-членов НАТО решили, что Грузия (и Украина) станут членами НАТО.

"Вышесказанное является чрезвычайно важным политическим решением, основанным на консенсусе, основанным на фундаментальном принципе международного права, согласно которому все государства имеют суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс", - указано в сообщении.

Кроме того, в МИД Грузии добавили, что решение, которое приняли на саммите в Бухаресте, повторялось на всех саммитах НАТО, состоявшихся после 2008 года.

Так, в частности, в коммюнике, принятом на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году, отмечается, что союзники считают неприемлемым вмешательство третьей стороны в определение внешних приоритетов стран.

"Учитывая все вышеизложенное, любое заявление, сделанное третьей стороной по пересмотру решения Бухарестского саммита, которая противоречит основным принципам и нормам международного права, является неприемлемым для Министерства иностранных дел", - подчеркивают в сообщении.

Также в грузинском ведомстве заявили, что "главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия Российской Федерации, которые проявляются в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных стран, игнорировании основных принципы международного права и неисполнение обязательств".

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что вступление Украины в НАТО будет воспринято как "красная линия".

Также сообщалось, что Путин предложил НАТО заключить письменное соглашение с юридическим обоснованием, согласно которому Альянс не будет расширяться не восток.