В крымской Ливадии демонтировали скульптуру семьи российского императора Николая II в обрамлении темных крыльев. Ранее скульптуру раскритиковали пользователи соцсетей и местные СМИ.

Об этом сообщает РИА Новости.

Композицию установили по соседству с Ливадийским дворцом на территории бывшего санатория "Ливадия" 1 октября. В сети писали, что памятник был установлен по инициативе общественной организации "Посольство Российской империи".

Местные "власти" от участия в ее установке открестились.

"Министерство культуры Крыма и Ливадийский дворец-музей не имеет отношения к данной скульптурной композиции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Добавив, что скульптура установлена на территории бывшего санатория "Ливадия", который не относится к музею.

В результате скульптуру с изображением царской семьи вывезли из Ливадии, где она соседствовала с историческим зданием Ливадийского дворца, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она добавила, что город не выдавал разрешения на установку данной скульптуры.

Ранее "Страна" писала о том, что в Лубнах Полтавской области неизвестные сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной Армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву.

Позже ответственность за разрушение памятника Чапаеву в Лубнах и других памятников в Полтавской области взяла на себя националистическая организация "Гонор", лидером которой является Сергей Филимонов (он же "сын Перуна"), сыгравший главную роль в фильме режиссера Олега Сенцова "Носорог".