В эту субботу, 18 декабря, начнется 14-й лунный день в созвездии Близнецов, который принесет удачу в финансовой сфере многим знакам зодиака, а для некоторых знаков покупки станут весьма удачными - это Овен, Телец, Лев, Дева, Весы, Стрелец и Водолей.

Составили для них подробный гороскоп с рекомендациями на сегодня.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам необходимо проявить редкую покупательскую способность - гибкость. Это значит, что вам придется менять решение спонтанно и на месте, не сожалея ни о чем. Если в магазине нет нужного цвета платья, не тратьте время на поиски, берите первое самого яркого цвета и добавляйте образ аксессуарами. То же самое касается мужчин-Овнов и других предметов гардероба.

Телец (21.04 - 21.05)

День принесет вам приятные новости - сегодня на вас обратить внимание руководство. Дайте себе немного времени, чтобы адаптироваться к изменениям. А вечером можно поощрить себя за достижения и успехи в ресторане за бокалом вина или другого напитка. Только следите, чтобы застолье было сдержанным, иначе рискуете неправильно расставить приоритеты и испортить хорошее впечатление о себе.

Лев (23.07 - 23.08)

Спонтанные покупки - это точно про Льва. И этот знак предпочитает делать покупки именно тогда, когда его переполняют эмоции. Этот баловень судьбы может отправиться в магазин за пальто, а к нему на сдачу приобрести еще сумку, обувь, ремень и головной убор. Дома еще раз все примерить и насладиться тем, какой идеальный образ подобран. Время признаться себе, что вы гений необдуманных, но в то же время успешных покупок.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня успех и последнее слово будут на вашей стороне. Но наберитесь терпения и не спешите с приобретением всего и в большом количестве. Правильный взгляд на вещи позволит быстрее решить все возникшие вопросы. Умерьте аппетиты и выберете вещь одну, но самую качественную, ведь скупой, как известно, платит дважды. Поверьте, со временем вы похвалите себя за этот выбор.

Весы (24.09 - 23.10)

Время идти в народные массы и общаться с людьми (рынок, ТРЦ, ЦУМ). Запланируйте пробежаться по максимальному числу мест и все как следует рассмотреть и прицениться. Чтобы легче преодолеть шопинг-марафон, пригласите на него друга. Во-первых, вам будет нескучно, а во-вторых, всегда можно спросить совет, посмотреть, как вещь сидит на нем, а потом вместе "обмыть" покупки.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Для Стрельцов удачной станет не полезная и практичная вещь или продукты по списку, а именно спонтанная покупка. Хорошо, если она будет неожиданной для вас самих. Поэтому не сдерживайте себя и отправляйтесь прямиком в торговый центр на прогулку. Звезды подсказывают, что с пустыми руками вы домой сегодня не придете.

Водолей (21.01 - 20.02)

Положите начало изменениям и сделайте первый шаг навстречу смене имиджа. Не переживайте, вы можете проявить свои творческие способности, если сделаете себе новую стрижку или измените цвет волос. А быть может, вы давно согласны на кардинальные изменения внешности - пирсинг или татуировку. Сегодня тот самый день, когда можно и нужно рисковать.

Остальным знакам зодиака оптимизм поможет справиться с любой ситуацией. Главное - делиться своим настроением с окружающими, не забывать делать комплименты и улыбаться людям.

Как писала "Страна", на этой неделе Весам предстояло устраивать "разбор полетов", а Скорпионам - идти к врачу.

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