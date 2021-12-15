На заседании Кабинета Министров Украины согласована кандидатура на пост главы Харьковской областной государственной администрации. Новым губернатором Харьковщины станет Олег Синегубов, который возглавляет Полтавскую ОГА. Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Олегу Синегубову 38 лет, с ноября 2019 года и по сей день занимает пост главы Полтавской ОГА.

Синегубов считается близким к Авакову и его ближайшему бизнес-партнеру Котвицкому.

Но в последнее время, по данным "Страны" его плотно опекает депутат Харьковского облсовета Владимир Скоробагач.

Скоробогач с 2019 года сумел установить тесный контакт с ключевыми людьми Зе-команды в Харькове. Так, через экс-руководителя Харьковской таможни Сергея Иванова Скоробагач вышел на теневого руководителя штаба "слуг" в Харькове Вадима Слюсарева.

А через него (а также нардепа Павла Сушко) и пролоббировал назначение Синегубова на должность губернатора Полтавской области.

Теперь же, видимо, эта команда решила его перенаправить на родную Харьковщину.

Напомним, что Олег Синегубов был замешан в скандале вокруг ДТП с участием нардепа Александра Трухина, когда по дороге из Полтавы в Киев автомобиль "слуги народа" спровоцировал тяжелую аварию с пострадавшими. По данным источников, до этого Трухин пил виски вместе с руководством Полтавской ОГА после церемонии открытия самого высокого флагштока в области. Глава Полтавской ОГА Олег Синегубова ушел от ответа на вопрос журналистов, пил ли он с депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" Александром Трухином накануне резонансного ДТП.

Также мы сообщали, что харьковчанин Олег Синегубов возглавил Полтавскую ОГА 11 ноября 2019 года. До этого с ноября 2015 года он был деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел.