В четверг, 16 декабря, с северо-запада в Украину приедет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки (преимущественно в виде дождя) в северо-западные регионы, а затем уже направится дальше на юго-восток через территорию страны.

Перед фронтом и в зоне его влияния еще будет преобладать плюсовая температура, но после его прохождения воздух с севера начнет поступать на нашу территорию и в течение следующих нескольких дней температурные показатели постепенно снизятся. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.



Ближайшей ночью в южных, а днем ​​в западных и северных областях ожидается местами небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом, на остальной территории - без осадков.

Ночью и утром в западных, восточных, местами в северных и центральных областях прогнозируют туман, на западе страны на дорогах гололедица. Ветер западный (в южных и восточных областях – северный), 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от +2 до -3 градусов. В дневные часы от ​​0 до +5, в Крыму до +8 градусов.

В Киеве и области 16 декабря ночью и днем без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью около ноля, днем ​​+2-4 градуса.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине без света из-за снегопадов и дождя остались жители 241 населенного пункта в четырех областях.

Также мы сообщали, что в Карпатах объявили штормовое предупреждение. Туристов просят воздержаться от походов в горы.