Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел работает над тем, чтобы украинцы могли подавать заявление в полицию в онлайн-режиме через "Дию".

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров рассказал в интервью ВВС.

"Когда появился новый министр внутренних дел (Денис Монастырский, - Ред.), мы провели с ним встречу. Один из проектов, которые мы планируем сделать, - это подача заявления в полицию онлайн. Пока не могу анонсировать конкретную дату, есть план, над которым мы работаем", - рассказал Федоров.

Напомним, по словам министра цифровой трансформации в Украине пока нет возможности внедрить онлайн-голосование на выборах. Федоров объяснил, что сегодня в Украине нет законодательства для этого, соответственно и нет задачи.

Также сообщалось, что задержанному в Запорожской области двадцатиоднолетнему создателю фейковой "Дии" предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации Украины. Однако предложение о стажировке не освобождает парня от ответственности по ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.