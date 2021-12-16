Госдума России приняла в первом чтении скандальный правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов c QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медицинском отводе. За документ проголосовали в четверг, 16 декабря.

Без QR-кодов перестанут пускать в общественные места до 1 июня 2022 года. Исключение составят аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Что предусматривают правки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения":

Совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Подробнее об этом внесенном в Госдуму правительством РФ законе "Страна" писала в отдельном материале.

Ранее "Страна" писала о том, что В РФ ходить в рестораны и торговые центры, покупать билеты на самолеты и поезда можно будет только по QR-коду.

Также мы сообщали, что в России мошенники похищают деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода к карте москвича.