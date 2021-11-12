Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму проекты поправок об использовании по всей стране "коронавирусных" QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест. Этому поспособствовало ухудшение сложившейся ситуации заболеваемости ковидом в РФ.

О внесении данных законопроектов говорится на сайте Государственной Думы.

"Посоветовавшись с губернаторами и экспертами мы приняли решение ввести QR-коды в стране", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова

Первый законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением:

либо QR-кода о прививке;

либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом;

либо медицинского отвода от вакцинации.

Если у человека не будет необходимой документации до 1 февраля, то для посещения указанных объектов ему необходимо показать отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать местные власти отдельных регионов власти.

Однако при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости подобного рода документы предъявлять не нужно будет.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Второй законопроект "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"" занимается регулировкой порядка использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и международных перевозках.

Они касаются обязательного предъявления QR-кодов пассажирами самолетов и поездов при покупке билета. Даты начала продажи билетов по новым правилам пока нет. Предполагается, что ее назовут позже. Пассажиры воспользоваться транспортом пассажирам необходимо будет предъявить такой же перечень документов, о которых говорится в первом законопроекте.

Такие же условия распространяются и для гражданина иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.

Коме того, она также сообщила, что меры о QR-кодах из-за Covid не затронут детей и подростков.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в России объявили тотальный локдаун. Он связан со взрывным ростом заболеваемости коронавирусом. В стране были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

Кроме того, 7 ноября стало известно, что в России врачи рассказали, что на территории страны начали встречаться симптомы "ковидных пальцев".