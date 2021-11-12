В РФ ходить в рестораны и торговые центры, покупать билеты на самолеты и поезда можно будет только по QR-коду
Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму проекты поправок об использовании по всей стране "коронавирусных" QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест. Этому поспособствовало ухудшение сложившейся ситуации заболеваемости ковидом в РФ.
О внесении данных законопроектов говорится на сайте Государственной Думы.
"Посоветовавшись с губернаторами и экспертами мы приняли решение ввести QR-коды в стране", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова
Первый законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением:
- либо QR-кода о прививке;
- либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом;
- либо медицинского отвода от вакцинации.
Если у человека не будет необходимой документации до 1 февраля, то для посещения указанных объектов ему необходимо показать отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать местные власти отдельных регионов власти.
Однако при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости подобного рода документы предъявлять не нужно будет.
Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Второй законопроект "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"" занимается регулировкой порядка использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и международных перевозках.
Они касаются обязательного предъявления QR-кодов пассажирами самолетов и поездов при покупке билета. Даты начала продажи билетов по новым правилам пока нет. Предполагается, что ее назовут позже. Пассажиры воспользоваться транспортом пассажирам необходимо будет предъявить такой же перечень документов, о которых говорится в первом законопроекте.
Такие же условия распространяются и для гражданина иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.
Коме того, она также сообщила, что меры о QR-кодах из-за Covid не затронут детей и подростков.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в России объявили тотальный локдаун. Он связан со взрывным ростом заболеваемости коронавирусом. В стране были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно.
Кроме того, 7 ноября стало известно, что в России врачи рассказали, что на территории страны начали встречаться симптомы "ковидных пальцев".