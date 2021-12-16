Верховная Рада поддержала изменения в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака. Теперь закон запрещает торговлю ароматизированными и крепкими сигаретами.

Отметим, что к таковым относятся абсолютное большинство жидкостей для электронных сигарет. А также примерно половина ассортимента "айкосов".

Второй важный момент - Рада приравняла вейпы и "айкосы" к обычным сигаретам. Это значит, что их нельзя будет рекламировать, продавать несовершеннолетним и курить в помещениях и общественных местах.

Проект закона №4358 во втором чтении поддержали 317 депутатов.

Закон в соответствии с директивой 2014/40/ЕС вводит запрет на продажу ароматизированных вкусовых (фруктовые, конфеты, ментол и др.) табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров.

"Такие изделия привлекают детей и молодежь к началу курения, создавая ложное впечатление о последствиях употребления табачных изделий", - говорится в пояснительной записке.

Также закон предусматривает запрет на продажу сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина - 1 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг.

На упаковке электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, должен быть указан список всех ингредиентов в порядке уменьшения удельного веса с указания содержания никотина в изделии и его дозу при однократном использовании.

Для целей закона для запрета курения еще раз определяется понятие "общественное место" - "часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги".

Таким образом, улица, парки и пляжи не являются общественными местами, и в них можно курить и не надо носить защитные маски.

Однако закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей громады.

Также закон предусматривает такие ограничения:

запрещает рекламу, спонсорство и продажу до 21 года электронных сигарет, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в интернете;

вводит медицинские предупреждения на упаковках электронных сигарет, жидкостей и сигаретах для нагрева;

увеличивает медицинские предупреждения на пачках с 50% до 65% от площади с фотоизображениями последствий курения с обеих сторон.

Ранее "Страна" писала о том, что пограничники забрали у контрабандиста автомобиль, который вез 115 пачек сигарет.

Также мы сообщали, что на Закарпатье контрабандисты катапультой и беспилотником перебрасывали сигареты в Румынию.