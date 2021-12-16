В ежегодный список развивающихся университетов стран Европы и Средней Азии на 2022 год вошло 450 вузов, из которых 41 - это украинские высшие учебные заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В этом году количество украинских заведений высшего образования среди лучших в Восточной Европе и Центральной Азии выросло до 41, и это - абсолютный рекорд в истории данного регионального рейтинга. В прошлом году в региональный рейтинг вошло только 25 украиснких вузов.

В перечень из ста лучших вузов вошли такие Украинские университеты:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 35-е место в 2022 г. (33-е место в 2021 г.);

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 63 место в 2022 г. (66 место в 2021 г.);

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 69 место в 2022 г. (67 место в 2021 г.).

Кроме того, в рейтинг вошли такие украинские вузы:

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Национальный университет "Львовская политехника";

Сумской государственный университет;

Национальный университет Киево-Могилянской академии;

Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;

Донецкий технический университет;

Луцкий национальный технический университет;

Национальный аэрокосмический университет – Харьковский авиационный институт;

Национальный авиационный университет;

Национальный фармацевтический университет;

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;

Тернопольский технический университет имени Ивана Пулюя;

Украинский Национальный лесотехнический университет;

Государственный университет "Ужгородский национальный университет";

Донецкий национальный университет имени Василия Стуса;

Киевский национальный лингвистический университет;

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского;

Национальный университет городского хозяйства имени А.М.Бекетова;

Национальный университет "Острожская академия";

Западноукраинский национальный университет;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

Днепровский технологический институт;

Ивано-Франковский технический университет нефти и газа;

Киевский национальный университет технологий и дизайна;

Национальный университет "Полтавская политехника Юрия Кондратюка";

Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины;

Винницкий Национальный технический университет;

Национальный университет "Черниговская политехника";

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;

Восточно-Европейский национальный университет имени Леси Украинки;

Одесская национальная академия связи имени А. С. Попова;

Государственное учреждение "Южноукраинский национальный педагогический университет им. К.Д.Ушинского";

Восточно-украинский национальный университет имени Владимира Даля.

Напомним, в список лучших вузов мира попали 10 университетов Украины.

Также сообщалось, что украинских вузов может остаться меньше сотни по требованию Всемирного банка.