В рейтинг лучших развивающихся университетов Европы и Азии вошел 41 украинский вуз. Список
В ежегодный список развивающихся университетов стран Европы и Средней Азии на 2022 год вошло 450 вузов, из которых 41 - это украинские высшие учебные заведения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
В этом году количество украинских заведений высшего образования среди лучших в Восточной Европе и Центральной Азии выросло до 41, и это - абсолютный рекорд в истории данного регионального рейтинга. В прошлом году в региональный рейтинг вошло только 25 украиснких вузов.
В перечень из ста лучших вузов вошли такие Украинские университеты:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 35-е место в 2022 г. (33-е место в 2021 г.);
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 63 место в 2022 г. (66 место в 2021 г.);
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 69 место в 2022 г. (67 место в 2021 г.).
Кроме того, в рейтинг вошли такие украинские вузы:
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Сумской государственный университет;
- Национальный университет Киево-Могилянской академии;
- Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
- Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;
- Донецкий технический университет;
- Луцкий национальный технический университет;
- Национальный аэрокосмический университет – Харьковский авиационный институт;
- Национальный авиационный университет;
- Национальный фармацевтический университет;
- Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;
- Тернопольский технический университет имени Ивана Пулюя;
- Украинский Национальный лесотехнический университет;
- Государственный университет "Ужгородский национальный университет";
- Донецкий национальный университет имени Василия Стуса;
- Киевский национальный лингвистический университет;
- Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского;
- Национальный университет городского хозяйства имени А.М.Бекетова;
- Национальный университет "Острожская академия";
- Западноукраинский национальный университет;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
- Днепровский технологический институт;
- Ивано-Франковский технический университет нефти и газа;
- Киевский национальный университет технологий и дизайна;
- Национальный университет "Полтавская политехника Юрия Кондратюка";
- Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины;
- Винницкий Национальный технический университет;
- Национальный университет "Черниговская политехника";
- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;
- Восточно-Европейский национальный университет имени Леси Украинки;
- Одесская национальная академия связи имени А. С. Попова;
- Государственное учреждение "Южноукраинский национальный педагогический университет им. К.Д.Ушинского";
- Восточно-украинский национальный университет имени Владимира Даля.
Напомним, в список лучших вузов мира попали 10 университетов Украины.
Также сообщалось, что украинских вузов может остаться меньше сотни по требованию Всемирного банка.