Университет имени Шевченко занял 35 место в рейтинге. Фото: wikimedia

В ежегодный список развивающихся университетов стран Европы и Средней Азии на 2022 год вошло 450 вузов, из которых 41 - это украинские высшие учебные заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В этом году количество украинских заведений высшего образования среди лучших в Восточной Европе и Центральной Азии выросло до 41, и это -  абсолютный рекорд в истории данного регионального рейтинга. В прошлом году в региональный рейтинг вошло только 25 украиснких вузов.

В перечень из ста лучших вузов вошли такие Украинские университеты:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 35-е место в 2022 г. (33-е место в 2021 г.);
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 63 место в 2022 г. (66 место в 2021 г.);
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 69 место в 2022 г. (67 место в 2021 г.).

Кроме того, в рейтинг вошли такие украинские вузы:

  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
  • Национальный университет "Львовская политехника";
  • Сумской государственный университет;
  • Национальный университет Киево-Могилянской академии;
  • Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
  • Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;
  • Донецкий технический университет;
  • Луцкий национальный технический университет;
  • Национальный аэрокосмический университет – Харьковский авиационный институт;
  • Национальный авиационный университет;
  • Национальный фармацевтический университет;
  • Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;
  • Тернопольский технический университет имени Ивана Пулюя;
  • Украинский Национальный лесотехнический университет;
  • Государственный университет "Ужгородский национальный университет";
  • Донецкий национальный университет имени Василия Стуса;
  • Киевский национальный лингвистический университет;
  • Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского;
  • Национальный университет городского хозяйства имени А.М.Бекетова;
  • Национальный университет "Острожская академия";
  • Западноукраинский национальный университет;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
  • Днепровский технологический институт;
  • Ивано-Франковский технический университет нефти и газа;
  • Киевский национальный университет технологий и дизайна;
  • Национальный университет "Полтавская политехника Юрия Кондратюка";
  • Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины;
  • Винницкий Национальный технический университет;
  • Национальный университет "Черниговская политехника";
  • Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;
  • Восточно-Европейский национальный университет имени Леси Украинки;
  • Одесская национальная академия связи имени А. С. Попова;
  • Государственное учреждение "Южноукраинский национальный педагогический университет им. К.Д.Ушинского";
  • Восточно-украинский национальный университет имени Владимира Даля.

Напомним, в список лучших вузов мира попали 10 университетов Украины.

Также сообщалось, что украинских вузов может остаться меньше сотни по требованию Всемирного банка.

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