Во Львове установили новый гастрономический рекорд Украины, выложив огромный рушник из вареников. Об этом сообщается на странице Книги Рекордов Украины.

Самое большое вареничное полотенце получилось шириной в метр, а длиной - в четыре метра. Специально для установления рекорда пришлось лепить вареники трех цветов - белые, красные и черные.

Рекорд зафиксировал представитель Книги Рекордов Украины во Львове Игорь Дулин. Достижение внесли в категорию "Кулинария, в первый раз, размеры".

Напомним, 9 октября, в Киеве побили кулинарный рекорд, создав самую большую в мире шаурму. Ее длина составила 129 метров 4 сантиметра при общем весе более 200 кг. Для измерения длины блюда понадобилась специальная большая рулетка.

Ранее в поселке городского типа Любашевка Подольского района Одесской области установили рекорд в категории "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки". "Колбасную" Украину выложили на большом государственном флаге страны, а флажками поменьше украсили города страны.

Также в Хмельницкой области в городе Нетешин установили два рекорда. Однако, эти рекорды не стали украинскими или мировыми, но вошли в местные. При этом связаны они с традиционной кухней - салом и варениками.