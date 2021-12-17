Во Львове выложили самый большой в мире рушник из вареников. Фото
Во Львове установили новый гастрономический рекорд Украины, выложив огромный рушник из вареников. Об этом сообщается на странице Книги Рекордов Украины.
Самое большое вареничное полотенце получилось шириной в метр, а длиной - в четыре метра. Специально для установления рекорда пришлось лепить вареники трех цветов - белые, красные и черные.
Рекорд зафиксировал представитель Книги Рекордов Украины во Львове Игорь Дулин. Достижение внесли в категорию "Кулинария, в первый раз, размеры".
Напомним, 9 октября, в Киеве побили кулинарный рекорд, создав самую большую в мире шаурму. Ее длина составила 129 метров 4 сантиметра при общем весе более 200 кг. Для измерения длины блюда понадобилась специальная большая рулетка.
Ранее в поселке городского типа Любашевка Подольского района Одесской области установили рекорд в категории "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки". "Колбасную" Украину выложили на большом государственном флаге страны, а флажками поменьше украсили города страны.
Также в Хмельницкой области в городе Нетешин установили два рекорда. Однако, эти рекорды не стали украинскими или мировыми, но вошли в местные. При этом связаны они с традиционной кухней - салом и варениками.