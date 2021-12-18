В Херсоне правоохранители задержали двоих мужчин за подрыв гранаты в городском парке.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

"На спецлинию Ситуационного центра полиции Херсона поступило сообщение о том, что в парке областного центра "Херсонская крепость" возле офисного помещения раздался взрыв. Полицейские установили, что неизвестные злоумышленники для совершения преступления использовали гранату… По подозрению в причастности к преступлению задержали двух жителей Николаевской области", - говорится в сообщении.

Полицейские уточняют, что взрыв произошел рядом с двухэтажным зданием, где на первом этаже расположен офис частного предпринимателя. В это время мужчина находился в помещении. Услышав взрыв, он сразу нажал тревожную кнопку охранной фирмы.

От взрыва никто не пострадал, однако повреждения получил фасад здания. По изъятым вещественным доказательствам взрывотехники установили, что злоумышленники использовали гранату типа "РГД-5".

В результате задержаны двое жителей Николаевской области в возрасте 27 и 30 лет. Их подозревают в хулиганстве и незаконном обращении с оружием. Ведется следствие.

Ранее "Страна" писала, что в начале ноября в Ровно во двор владельца строительной фирмы бросили гранату. В доме в тот момент находился сам мужчина, его жена и трое детей.

Позже, уже в конце ноября, в Киевском районе Донецка, неподконтрольного Украине, два человека пострадали в результате взрыва гранаты.