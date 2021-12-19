"Дочка" российской госкорпорации "Роскосмос" - Главкосмос - выпустила космический календарь на 2022 год с иллюстрациями известного художника Васи Ложкина.

Об этом сообщается на сайте компании.

Одними из центральных персонажей картин у художника являются коты, кошки и котята. В Главкосмосе объяснили, что так как грядущий год будет годом Голубого Водяного Тигра, главными персонажами нового календаря стали именно котики.

"Для воплощения идей календаря на 2022 год мы остановились на работах художника Васи Ложкина, который с удовольствием поддержал нашу инициативу и на сей раз отправил своих полюбившихся многим героев осваивать космическое пространство", - пишут в Главкосмосе.

В компании также добавили, что сюжеты иллюстраций укладываются в представления Главкосмоса о самоиронии.

"В любом случае котики остаются котиками, они заставляют умиляться не только девочек с бантиками в косичках, но и растапливают сердца брутальных мужчин-ракетчиков и космических инженеров", - сообщили в компании.

Ранее мы сообщали, что в конце ноября Россия успешно запустила с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету-носитель "Союз-2.1Б" с военным аппаратом. Речь о спутнике "Тундра", который предназначен для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Также "Страна" писала, что изготовленный на КБ "Южный" в городе Днепр спутник "Сич-2-30" отправили в США. В январе 2022 года его должны запустить в космос.