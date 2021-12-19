Появились кадры ликвидации в апреле прошлого года сирийских боевиков российскими Силами специальных операций с помощью новейшего барражирующего боеприпаса "Ланцет", который также называют "убийцей Байрактаров".

Соответствующую запись авиаудара была продемонстрирована в эфире телеканала "Россия-1".

Как указывается в сообщении, с помощью новейшего боеприпаса ликвидировали опасный и известный в Сирии боевик, так называемый снайпер TOW.

"За два дня до проведения нашей спецоперации данный боевик обстрелял конвой Сирийской Арабской Республики и сжег два грузовика. В ходе авиаразведки мы обнаружили расчет ПТУР (противотанкового ракетного комплекса) под руководством данного боевика", - приводят в эфире слова бойца ССО, управлявшего беспилотником.

По словам бойца, после обнаружения расчета ПТУР боевиков было принято решение об их ликвидации.

"Расчет боевиков буквально за пару секунд до применения услышал приближение барражирующего боеприпаса", - сообщил он.

"Две секунды не позволили боевикам отойти на безопасное расстояние и конечно они были поражены осколками", - сказал боец спецназа.

Как уточнили в телепередаче, в этот же день таким же барражирующим боеприпасом был поражен полевой командир, руководивший отрядом боевиков с противотанковыми комплексами.

Ранее мы писали о том, что в газете The New York Times написали, что военные Соединенных Штатов умолчали об авиаударах в Сирии, которые произошли в марте 2019 года и унесли жизни десятков мирных жителей. Кроме того, тщательное расследование этого инцидента также не проводилось.

Также "Страна" сообщала, что сирийские военные с помощью российских зенитно-ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" уничтожили 8 из 12 ракет, выпущенных истребителями F-16 израильских ВВС по территории республики в ходе авиаудара 8 октября.