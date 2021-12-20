Сегодня, 20 ноября, в Киеве выпал снег и столица стала в сильнейших автомобильных пробках. Заторы сковали не только центр города, но и все крупные дороги вместе с объездной.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Согласно данным сервиса, центр столицы, все крупные дороги и объездная - стоят в пробках, также, традиционно, серьезные пробки наблюдается на подъездах к мостам и на мостах через Днепр.

Судя по данным Google Maps - основная причина пробок - аварии. Сейчас в Киеве десятки мелких дорожно-транспортных происшествий, особенно в центральных районах столицы.

Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко, сейчас на улицах Киева работает около трехсот единиц спецтехнкики "Киевавтодора", дорожники обрабатывают противогололедными средствами подъемы и спуски, брусчатки, мосты, тротуары.

"Обращаюсь к водителям соблюдать осторожность, а также не парковать авто на обочинах улиц, где они будут мешать снегоуборочной технике расчищать дороги и проезды. Где работает снегоуборочная техника можно следить на интерактивной карте", - написал Кличко.

Напомним, 20 декабря продолжающееся столкновение циклона и антициклона принесло в Украину снегопады.

Также сообщалось, что недавно в аэропорту Львова возникли проблемы из-за снегопада.