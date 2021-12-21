Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что без лидерства Соединенных Штатов мир может погрузиться в хаос.

Заявление прозвучало 21 декабря во время пресс-конференции главы Госдепартамента.

По словам Блинкена, Вашингтон играет организующую роль при взаимодействии с другими странами.

"Когда мы (то есть США - Ред.) не вовлечены в работу, когда мы не ведем за собой, тогда происходит одно из двух: или кто-то другой пытается занять наше место (но не в том виде, который бы продвигал наши интересы и ценности), или никто не пытается. Тогда получается хаос", - сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что провел много личных встреч с коллегами из разных стран. По его словам, большинство из них поддерживают лидерство США.

Ранее "Страна" писала, что на той же пресс-конференции руководитель Госдепа назвал неприемлемыми некоторые предложения России по безопасности. Правда, не перечислил, какие именно.

Также мы рассказывали о сообщениях американских СМИ о том, что президент Джо Байден отказался от принципа "Америка на первом месте", который декларировал его предшественник на посту Дональд Трамп.