В октябре текущего года коронавирусная инфекция COVID-19 оказалась на втором месте в списке причин, вследствие которых чаще всего умирают граждане Украины. При этом еще в августе коронавирус находился на третьем месте.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно информации ведомства, с начала 2021 года в Украине умерло 562 137 человек. При этом 74 282 смерти украинцев приходится на октябрь.

Больше всего смертей вызвали следующие заболевания:

Сердечно-сосудистые болезни — 346 988 смертей (28 961 в октябре).

Коронавирусная инфекция COVID-19 — 55 082 смертей (15 068 в октябре).

Злокачественные новообразования (рак) — 61 518 смертей (6 166 в октябре).

Также в октябре в результате болезней органов пищеварения умерли 20 304 человека, от болезней органов дыхания — 19 353 человека и от болезней мочеполовой системы — 2 201 смерть.

На данный момент в Украине второй день подряд число новых случаев коронавируса растет и удерживается на уровне более 6 тысяч. Кроме того, за последние сутки вдвое подскочило количество госпитализаций пациентов с Covid-19.

Кроме этого, по данным Министерства здраоохранения Украины, сегодня, 22 декабря, последний день, когда таблица карантинных зон имеет 8 красных отметок. Уже завтра, 23 декабря, "красными" останутся только Волынская и Запорожская области, а все другие окажутся в "желтой" зоне.