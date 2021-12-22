В списке причин смерти украинцев коронавирус вышел на второе место
В октябре текущего года коронавирусная инфекция COVID-19 оказалась на втором месте в списке причин, вследствие которых чаще всего умирают граждане Украины. При этом еще в августе коронавирус находился на третьем месте.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Согласно информации ведомства, с начала 2021 года в Украине умерло 562 137 человек. При этом 74 282 смерти украинцев приходится на октябрь.
Больше всего смертей вызвали следующие заболевания:
- Сердечно-сосудистые болезни — 346 988 смертей (28 961 в октябре).
- Коронавирусная инфекция COVID-19 — 55 082 смертей (15 068 в октябре).
- Злокачественные новообразования (рак) — 61 518 смертей (6 166 в октябре).
Также в октябре в результате болезней органов пищеварения умерли 20 304 человека, от болезней органов дыхания — 19 353 человека и от болезней мочеполовой системы — 2 201 смерть.
На данный момент в Украине второй день подряд число новых случаев коронавируса растет и удерживается на уровне более 6 тысяч. Кроме того, за последние сутки вдвое подскочило количество госпитализаций пациентов с Covid-19.
Кроме этого, по данным Министерства здраоохранения Украины, сегодня, 22 декабря, последний день, когда таблица карантинных зон имеет 8 красных отметок. Уже завтра, 23 декабря, "красными" останутся только Волынская и Запорожская области, а все другие окажутся в "желтой" зоне.