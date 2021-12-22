В Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом. Фото: "Стана"

По данным Министерства здраоохранения Украины, сегодня, 22 декабря, последний день, когда таблица карантинных зон имеет 8 красных отметок. 

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой ведомства. 

Сейчас списке 8 "красных" областей:

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Уже завтра, 23 декабря, "красными" останутся только Волынская и Запорожская области, а все другие окажутся в "желтой" зоне.

Карта карантинных зон на сегодняшний день. Источник: https://moz.gov.ua/

Напомним, киевские городские власти утвердили временный порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин". Это сделано на случай роста числа случаев заражения коронавирусом в столице.

Между тем, в Украине второй день подряд число новых случаев коронавируса растет и удерживается на уровне более 6 тысяч. Кроме того, за последние сутки вдвое подскочило количество госпитализаций пациентов с Covid-19.

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