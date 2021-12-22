По данным Министерства здраоохранения Украины, сегодня, 22 декабря, последний день, когда таблица карантинных зон имеет 8 красных отметок.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой ведомства.

Сейчас списке 8 "красных" областей:

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская.

Уже завтра, 23 декабря, "красными" останутся только Волынская и Запорожская области, а все другие окажутся в "желтой" зоне.

Напомним, киевские городские власти утвердили временный порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин". Это сделано на случай роста числа случаев заражения коронавирусом в столице.

Между тем, в Украине второй день подряд число новых случаев коронавируса растет и удерживается на уровне более 6 тысяч. Кроме того, за последние сутки вдвое подскочило количество госпитализаций пациентов с Covid-19.

Также мы писали о том, что в Минздраве дали пять рекомендаций, как не подхватить уже появившийся в Украине штамм коронавируса "Омикрон".