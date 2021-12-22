В Украине 8 областей находятся в красной зоне карантина. Уже завтра в ней останется два региона
По данным Министерства здраоохранения Украины, сегодня, 22 декабря, последний день, когда таблица карантинных зон имеет 8 красных отметок.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой ведомства.
Сейчас списке 8 "красных" областей:
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская.
Уже завтра, 23 декабря, "красными" останутся только Волынская и Запорожская области, а все другие окажутся в "желтой" зоне.
Напомним, киевские городские власти утвердили временный порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин". Это сделано на случай роста числа случаев заражения коронавирусом в столице.
Между тем, в Украине второй день подряд число новых случаев коронавируса растет и удерживается на уровне более 6 тысяч. Кроме того, за последние сутки вдвое подскочило количество госпитализаций пациентов с Covid-19.
Также мы писали о том, что в Минздраве дали пять рекомендаций, как не подхватить уже появившийся в Украине штамм коронавируса "Омикрон".