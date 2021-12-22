Арсен Аваков отреагировал на видео со "Слугой" Николаем Галушко, но никак не отреагировал на обвинения "слуг народа" в свой адрес, что использовал это видео для шантажа Галушко..

Соответствующий пост экс-глава МВД написал в своем Telegram-канале.

Аваков утверждает, что будучи министром обсуждал поведение Галушко с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и Денисом Монастырским, который на тот момент возглавлял комитет Рады во вопросам правоохранительной деятельности.

Экс-глава ведомства уверяет, что эпизод с Галушко, который стал достоянием общественности сегодня, не единственный.

"Что касается инцидента с депутатом Галушко, происшедшем год назад. Во-первых, это не единственный инцидент, связанный с ним, были и другие эпизоды. Во-вторых, по факту этого случая я имел беседу не с ним, а с главой фракции СН Арахамия и с депутатом Монастырским, который в тот период возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады, членом которого является депутат Галушко. И говорили мы как раз о неприемлемости подобного поведения депутата. И надо отдать должное, оба коллеги согласились со мной, что это был безобразный инцидент, и оба они имели соответствующий разговор с господином Галушко", - написал Аваков.

Кроме этого, Аваков также опроверг давление со стороны МВД на Галушко.

"Никакой секретности в этих беседах и никаких особых пожеланий к данному депутату, кроме приличного поведения, никогда не было!" - заявил экс-министр.

Также Аваков уточнил, что водитель Галушко, который допустил нарушение ПДД, признан виновным решением суда и понес административное наказание.

Напомним, в сети появилось видео, как год назад правоохранители остановили автомобиль Николая Галушко из-за нарушения ПДД. За рулем был его водитель, самого нардепа в машине не было. Однако он прибыл на место происшествия, где стал грубить копам, называть их дебилами и нецензурно выражаться.

Позже фракция "Слуга народа" официально отреагировала на скандал с Галушко. В своем сообщении фракция указала, что это видео было сделано ещё год назад и использовались тогдашним руководителем МВД для шантажа нардепа. При этом указывается, что шантаж был направлен на законодательные инициативы. А видео обнародовали в отместку за то, что Галушко голосовал за отставку экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

Сам же Галушко в комментарии "Стране" опроверг заявление собственной фракции, где говорилось, что видео с его хамством полицейским его шантажировал Арсен Аваков.