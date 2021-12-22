Запад торопит Украину с назначением нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры по ряду причин, среди которых - назревающие проблемы с Национальным антикоррупционным бюро.

Об этом "Стране" рассказал источник в юридических кругах.

"Зеленский будет вилять до последнего, пытаясь отбиться от требований Запада назначить нового главу САП. Но давление будет сильное и Зеленский может не выдержать и дать слабину. И тогда его внутренняя политика станет в еще большей степени подконтрольной западным посольствам. С учетом того, что власть Зеленского держится на коррупции, его Запад будут держать за одно известное место очень крепко и сам президент фактически станет его заложником.

Но и у Запада с антикоррупционными органами ситуация не простая. Если Зеленский сможет все-таки устоять под давлением и отстрочить назначение нового главы САП, то уже с весны вся антикоррупционная вертикаль, которую выстраивали американцы, может рухнуть.

Дело в том, что в апреле истекает срок полномочий главы НАБУ Сытника. И.о. главы станет его первый заместитель Гизо Углава, у которого с Сытником и его правой рукой Калужанским очень плохие отношения. Более того, сейчас намечается раскол между Сытником и грантовыми деятелями во главе с Шабуниным. У них разное видение того, кто должен стать новым директором НАБУ. И если к тому времени не будет и полноценного руководителя САП, то антикоррупционная вертикаль, которая и сейчас работает из рук вон плохо, может и вовсе рассыпаться. Поэтому американцы и их лобби в Украине так торопятся с назначением главы САП", - рассказал наш собеседник.

Напомним, 21 декабря комиссия по избранию главы САП провела конкурс, но победителя не объявила. Иностранные члены комиссии настаивали на определении победителя без промедления.

Почему Банковая сорвала назначение главы САП и чем это ей обернется подробно разбиралась "Страна".