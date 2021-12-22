Служба безопасности Украины арестовали фейкового президента. Так, спецслужба сообщила о задержании в Днепре, где недавно хотели расстрелять дистанционно депутата облсовета, лидера "антигосударственной организации так называемого "народовластия", который призывал к свержению конституционного строя в стране. Следствие считает, что он собирал единомышленников в рядах "всеукраинского национального конгресса" и вместе с ними формировал "теневое правительство".

Об этом говорится на официальном сайте СБУ.

Злоумышленник, считая нелегитимными действующие органы государственной власти, призвал граждан Украины заменить их вновь. Среди них не исключал и вариант насильственного свержения власти.

Мужчина пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и действующих военнослужащих ВСУ. Он рассчитывал достичь этого, закрепив за своими сторонниками первоочередное распоряжение право иметь огнестрельное оружие.

Уже на первом собрании задержанного избрали "президентом Украины". Также, как сообщает спецслужба, были избраны "спикер Рады", "премьер-министр", "силовики". Действующие же госорганы организация признала "террористическими структурами".

Дома у мужчины провели обыски - в результате изъяли "документы" и технику. Ему объявили о подозрении по ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Ранее мы писали о том, что в Николаеве СБУ разоблачила украинцев, которые отмывали миллионы долларов для киберпреступников в скрытой сети Darknet.

Кроме этого, недавно сотрудники СБУ разоблачили в Киевской области подпольную криптоферму, которую организовали три человека - они подключились к электроподстанции в обход счетчика.